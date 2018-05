Futebol e carro são duas verdadeiras paixões da maioria dos brasileiros. Por isso, todos os anos algumas marcas lançam edições especiais de seus carros alusivas à Copa do Mundo de fitebol. A tradição já é antiga desde que a Volkswagen começou a prática com o Gol lá na primeira geração.



Relembre abaixo alguns exemplos de edições comemorativas pensadas para o Mundial:

Hyundai HB20 Copa do Mundo Fifa 2018

Vendido nas variantes hatch e sedã com motor 1.0 ou 1.6, a série especial do HB20 traz TV digital direto na central multimídia blueMedia. Modelo ganha rodas e retrovisores escurecidos, bancos com revestimento parcial de couro e mais itens de série.

Chevrolet Onix Seleção 2015

Quando a Chevrolet se tornou patrocinadora oficial da seleção brasileira de futebol em 2015, a marca comemorou o feito com a série especial Seleção do hatch Onix. O modelo trazia faróis sem friso azul, retrovisores cinza, rodas pretas e motor 1.0 quatro cilindros.

Fiat Uno Rua 2014

Exaltando o fato de que muitos brasileiros assistiam aos jogos da Copa nas ruas, a Fiat lançou a série especial Rua do Uno em 2014. O modelo vinha apenas nas cores branco Kalahari ou amarelo Interlagos e trazia bancos com revestimento azul com costuras amarelas.

Volkswagen Gol Seleção 2014

Com rodas de liga leve inspiradas no desenho de uma bola de futebol e a exclusiva cor amarela no Gol, a série especial Seleção feita tanto para o hatch quanto para o sedã Voyage trazia detalhes em preto na carroceria e uma larga faixa na lateral. Frisos amarelos no interior também estavam presentes.

smart ForTwo Brazlian Edition 2010

Com pintura amarela, bandeira do Brasil na coluna B e motor 1.0 turbo de 71 cavalos (cv), o smart ForTwo Brazilian Edition foi a primeira e única série especial do micro-compacto oferecida no Brasil. Foram apenas 300 unidades vendidas e o modelo era um dos primeiros do mercado com sistema start-stop.

Volkswagen Gol Seleção 2010

Mantendo a tradição da Volkswagen com modelos alusivos à Copa, o Gol Seleção surgiu em 2010 com pintura azul exclusiva, lista de itens de série bastante generosa e adesivos pela carroceria. Era uma das séries mais discretas do modelo.

Volkswagen Gol Copa 2006

A chamativa pintura amarela e o adesivo preto no capô denunciavam que se tratava de uma edição especial do Gol. Havia ainda grade frontal preta, aerofólio preto, bancos com revestimento central amarelo e rodas de liga leve da versão topo de linha Power.

Volkswagen Gol Sport 2002

Apesar de vir equipado com calotas e com nome que pouco denunciava sua homenagem, o Gol Sport de 2002 era mais uma série especial do compacto que homenageava a Copa do Mundo. Ele trazia poucos diferenciais visuais além da grade frontal pintada e dos faróis com máscara negra.



*Com iCarros