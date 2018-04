RAM 1500 chega ao Brasil por R$ 450 mil

Picape grande importada independentemente vem na versão topo de linha Limited com motor V8 gasolina

Enquanto o grupo Fiat Chrysler não traz oficialmente a nova geração da picape grande RAM 1500 ao Brasil, a importadora independente DPR Trading iniciou a comercialização do modelo por aqui. O preço cobrado pela versão topo de linha Limited é de R$ 450 mil.



Com prazo de entrega de 30 dias após o embarque, a RAM 1500 Limited importada para o Brasil é equipada com motor gasolina V8 HEMI 5.7 com 395 cavalos de potência associado a transmissão automática de oito marchas e tração nas quatro rodas.



De série, a versão mais cara da RAM 1500 vem equipada com faróis full-LED, rodas de liga leve de 19 polegadas, monitoramento de ponto cego, central multimídia de 12 polegadas com GPS, Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som Harman Kardon, suspensão a ar e carregamento sem fio de celular.



*Com iCarros