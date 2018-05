Que carro era aquele usado pelo novo casal da realeza britânica?

A britânica Jaguar emprestou um E-Type 1968 conversível azul para o príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle saírem para a recepção à noite organizada pelo príncipe Charles na mansão Frogmore House, a 1,5 quilômetros do castelo de Windsor, onde decorreu o casamento dos agora duque e duqueza de Sussex, neste sábado (19).



Chamado de E-Type Zero, ele chegou a ser descrito pelo italiano Enzo Ferrari, como "o veículo mais bonito do mundo".



Na placa do carro, um detalhe: o número era E190518, a data do casamento.



Esse carro foi restaurado pela própria divisão de clássicos da Jaguar. O motor 1.5 original de 6 cilindros foi trocado por um elétrico que rende o equivalente a 299 cavalos (220 kW). A bateria de íons de lítio tem o mesmo tamanho e dimensões semelhantes ao motor original.



Além da propulsão, o E-Type recebeu iluminação em LED e novo painel, com uma tela de LCD, e novos instrumentos.



A autonomia anunciada do E-Type Zero é de 270 quilômetros e sua recarga é feita em até seis horas, em uma tomada convencional.



Segundo a fabricante, ele é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos, cerca de um segundo mais rápido do que a versão original a gasolina.



























À igreja, a noiva chegou num Rolls-Royce Phanton IV 1950, outro modelo britânico.