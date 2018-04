Preços de placas de carros terão de ser divulgados na internet

Uma nova resolução, que deverá ser discutida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 10 de maio, vai definir novas regras para as placas de carros no Brasil. Entre as novidades, está a obrigatoriedade dos fabricantes colocarem seus preços na internet para que o consumidor possa fazer uma comparação.

Em março, o Ministério Público Federal relatou a existência de cartel no mercado de fabricação de placas para carros na Bahia entre os anos de 2003 e 2010, com a participação do Detran. Documentos e depoimentos revelaram a imposição de tabelas, fixação de preços e a divisão de mercado entre concorrentes.

"Existe no sistema atual algumas localidades que estão sendo alvo de cartéis, em Minas Gerais. Nós temos cidades que um par de placas chega a R$ 800. Um par de placas que o custo da matéria prima não passa de R$ 20", disse o deputado Domingos Sávio (PSDB-MG), presidente da Comissão de Viação e Transportes, que pediu ao Denatran que investigue casos em que os preços das placas estão muito acima destes valores.



Segundo Carla Araújo, empresária do setor de fabricação de placas, o valor não é definido pelo fabricante, nem do estampador. "Ela é vendida a esse preço por atravessadores, que são despachantes, que são concessionárias, principalmente de veículos novos", explicou ela.

A resolução 729 que exigia que uma mesma empresa fosse responsável por toda a fabricação das placas acabou sendo suspensa porque os estampadores de placas reclamaram que a mudança poderia causar a perda de 10 mil empregos.



Rone Barbosa, do Ministério dos Transportes, disse que a nova resolução vai reconhecer os estampadores, mas vai exigir a identificação do responsável pelo produto final na própria placa.

"Apenas as pessoas jurídicas serão diferentes, estampador e fabricante. Mas a forma como nós desenhamos a identidade única de cada um dos elementos vai permitir que a gente faça este monitoramento e tenha um controle todo de forma sistêmica", disse.