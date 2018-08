Por airbag, Fiat Chrysler anuncia recall de 87 mil unidades

Uno, Novo Palio e Grand Siena, ano e modelo 2012, estão envolvidos no chamado

A Fiat Chrysler Automóveis anunciou nesta sexta (3) um recall de 87 mil veículos de ano/modelo 2012.

São alvos da convocação carros do modelo Uno (10.791), Novo Palio (42.825) e Grand Siena (33.384).

Segundo a companhia, foi detectada a possibilidade de degradação do deflagrador do airbag desses carros devido à eventual exposição do veículo a variações elevadas de temperatura e umidade absoluta durante longos períodos.





Os proprietários desses veículos devem, a partir da próxima segunda-feira (6), agendar seu comparecimento a uma das concessionárias Fiat.

Nelas, serão feita gratuitamente análise e, se necessária, a substituição dos módulos dos airbags do lado do motorista e/ou do passageiro.

Segundo a Fiat, em caso de colisão que resulte no acionamento do airbag, poderá ocorrer a ruptura de seu deflagrador devido a uma excessiva pressão interna, provocando a dispersão de fragmentos metálicos com potenciais danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo.



O tempo estimado de reparo é de duas horas. É possível consultar os números dos chassis envolvidos e obter mais informações pelo site da Fiat ou pelo telefone 0800 707 1000.