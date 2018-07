Novo Fusca pode ser elétrico e ter quatro portas

Assim como a terceira geração do Fusca transformou o icônico modelo em um esportivo de duas portas, a Volkswagen prepara uma nova guinada na carreira do ícone, de acordo com a revista "Autocar". Ao que tudo indica, ele será transformado em um elétrico de quatro portas com a mesma plataforma MEB da futura geração da Kombi, a I.D. Buzz.

Klaus Bischoff, designer chefe da marca, declarou que é preciso primeiro ganhar volume com a família I.D. usando o hatch ainda sem nome para depois atingir mercados mais emocionais e carros mais exóticos. Ele também relembrou que a Volkswagen não vê problema em dois modelos atuarem em um mesmo mercado ou faixa de preço, vide Gol, up!, Polo e Fox no Brasil.

Hoje, o problema do Fusca está no fato dele ser um cupê de duas portas com foco no design e desempenho em detrimento da usabilidade. Bichoff ressaltou que a plataforma MEB permitiria um Fusca mais prático "a base mais curta é a do I.D. hatch. Se você pegá-la e colocar a carroceria do Fusca terá uma boa oferta de espaço sem mais comprometimento com a funcionalidade. Por isso ele poderia ser um belo caro".