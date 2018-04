Novo EcoSport passará a contar com motor nacional

Ford anuncia o início da produção em Taubaté (SP) do propulsor 1.5 três cilindros e de nova transmissão manual

A Ford anunciou o início da produção nacional do motor 1.5 de três cilindros que atualmente equipa o EcoSport e, futuramente, o Ka Freestyle.



O propulsor, antes importado, agora começa a ser feita na fábrica da marca em Taubaté (SP). Além do motor, a unidade também começou a fabricar uma nova transmissão manual de cinco marchas, a MX65, que substituirá o atual câmbio IB5.



No EcoSport, o 1.5 três cilindros é flex e dotado de duplo comando variável de válvulas, sendo capaz de entregar até 137 cavalos (cv) de potência e 16,2 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Com gasolina, respectivamente, os números são 130 cv e 15,6 kgfm.



Quanto a nova transmissão, a Ford afirma que a caixa MX65 é 8 quilos mais leve que a atual IB5, apesar de manter o número de relações.



*Com iCarros