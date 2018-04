Novo BMW X2 já está à venda no Brasil; confira preços

Marca anunciou o início da comercialização oficial de seu mais novo SUV; vendido em duas versões, ele tem motor 2.0

Apresentado ainda em janeiro, o BMW X2 finalmente começou a chegar às lojas da marca no Brasil e já é comercializado normalmente.



O mais novo SUV (utilitário esportivo) da marca é oferecido em duas configurações, sDrive20i GP (R$ 211.950) e sDrive20i M Sport X (R$ 246.950).



Entre janeiro e abril, o X2 pode ser adquirido por meio de pré-venda, mas apenas 100 unidades da versão mais cara estavam disponíveis.



Entre os principais itens de série, a configuração mais barata traz câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. A central multimídia tem tela de 6,5 polegadas e botão seletor iDrive Touch Controller, sensível ao toque e com reconhecimento de sinais e letras. A central também é compatível com Apple Car Play.

Para os itens de segurança, destacam-se seis airbags e controles de estabilidade e tração. A opção mais completa sDrive20i M Sport X vem equipada ainda sistema de Navegação Plus, que integra tela de 8,8 polegadas, mapas em visualização 3D e Head-up Display.

As duas versões usam um motor 2.0 turbo a gasolina capaz de entregar 192 cavalos de potência e 28,5 kgfm de torque.



A única opção de transmissão é automatizada de dupla embreagem com sete marchas, enquanto a tração é apenas dianteira. Nas medidas, o modelo tem 4,36 metros (m) de comprimento, 1,82m de largura e 1,54 m de altura, com 2,67 m de distância entre eixos. A capacidade do porta-malas é de 370 litros, podendo ser ampliada para 1.255 l, com os bancos traseiros rebatidos.



*Com iCarros