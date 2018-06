Novo BMW i3 chega ao Brasil em três versões

Nova geração do elétrico traz novos para-choques, sistemas eletrônicos, opções de acabamento e uma nova versão esportiva, chamada de i3S

O renovado BMW i3 chega ao Brasil nas versões REX (R$ 199.950), REX Connected (R$ 211.950) e REX Full (R$ 239.950), com novidades.



O modelo elétrico traz novos para-choques, sistemas eletrônicos, opções de acabamento e uma nova versão esportiva, chamada de i3S. Já está disponível para compra por encomenda nas concessionárias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Distrito Federal.



O BMW i3 ganhou luzes de LED no parachoque dianteiro e nova disposição do anteparo traseiro, complementando uma cara mais esportiva. De resto, continua o mesmo carro elétrico que é vendido por aqui, com o motor traseiro elétrico, de 170 cavalos (cv) de potência e pouco mais que 25 kgfm de torque.



A configuração permite que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. Com boa dose de força logo ao encostar no acelerador, o i3 é capaz de retomar dos 80 aos 120 km/h em apenas 4,9 segundos.

A versão apimentada i3s é a grande novidade. Além do design bicolor e dos detalhes especiais, tem um novo motor elétrico otimizado de 186 cavalos (cv) e 27,5 kgfm de torque.



Desse modo, o i3s acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos. A velocidade máxima estará limitada a 160 km/h. Novo arranjo de direção e suspensão deixam o i3s mais estável, de acordo com a fabricante.