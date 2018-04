Montana 2019 já aparece no site da Chevrolet

Sem alarde, marca altera o ano modelo de sua menor picape sem fazer alterações significativas; confira preços

Sem alarde e sem alterações, a linha 2019 da Chevrolet Montana já aparece no site da marca. A picape permanece sendo oferecida em duas configurações: LS e Sport. Ambas trazem a mesma motorização sob o capô e agora custam, respectivamente, R$ 49.890 e 60.490.





O motor que equipa as duas configurações da Chevrolet Montana 2019 é o 1.4 8V flex capaz de entregar até 99 cavalos de potência e 13 kgfm de torque quando rodando com etanol. O câmbio é sempre manual de cinco velocidades.

De acordo com a marca, o modelo faz 7,9 quilômetros com um litro na cidade e 9,2 km/l da estrada com etanol. Com gasolina, respectivamente, os números são 11,7 km/l e 13,4 km/l.



A capacidade de carga da picape permanece como um dos destaques, podendo levar até 756 kg de carga.



*Com iCarros