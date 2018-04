Mitsubishi L200 Triton 2019 ganha novas versões

A Mitsubishi anunciou o início da produção da linha 2019 para a L200 Triton Sport.

A grande novidade, a versão HPE S, traz itens até então inéditos para a a picape. São itens como central multimídia com tela sensível ao toque com conectividade via Wi-Fi, Android Auto e Apple Car Play, banco do motorista com regulagem elétrica, grade frontal cromada com desenho exclusivo, faróis com lâmpadas de xenônio e rodas de 17 polegadas com desenho exclusivo.



Para a linha 2019 da picape, a Mitsubishi oferece garantia total de três anos sem limite de quilometragem. As revisões ocorrem a cada 10.000 km ou seis meses, o que ocorrer primeiro. Confira os preços das revisões:

10.000 km ou 6 meses: R$ 936

20.000 km ou 12 meses: R$ 936

30.000 km ou 18 meses: R$ 936

40.000 km ou 24 meses: R$ 1.462

50.000 km ou 30 meses: R$ 936

60.000 km ou 36 meses: R$ 936



Na linha 2019, a Mitsubishi L200 Triton é equipada apenas com o motor 2.4 turbodiesel capaz de gerar 190 cavalos de potência e 43,9 kgfm de torque. Nas versões GL e GLX, o câmbio é manual. Nas demais configurações, o câmbio é automático de cinco marchas. Todas as versões são 4x4 com reduzida, sendo que, a partir da versão HPE, há bloqueio central do diferencial.



Veja a lista de preços da L200 Triton Sport 2019

L200 Triton Sport GL: R$ 120.990

L200 Triton Sport GLX: R$ 126.990

L200 Triton Sport GLS automática: R$ 137.990

L200 Triton Sport HPE automática: R$ 154.990

L200 Triton Sport HPE S automática: R$ 174.990



*Com iCarros