Lexus LS 500h é oferecido no Brasil; preço: R$ 760 mil

A Lexus, divisão de luxo da Toyota, já está vendendo no Brasil o novo LS 500h. Topo da gama da marca por aqui, a novidade traz motorização híbrida e uma extensa lista de equipamentos focada também nos passageiros. No entanto, o sedã luxuoso da Lexus cobra pelo que entrega: R$ 760 mil.



Este novo LS 500h adota um visual mais alinhado com o restante da linha Lexus. A grade frontal, por exemplo, está maior e com mais formas. Agora, o modelo também apresenta um perfil mais similar a de um cupê, aproveitando que a carroceria ficou mais larga e comprida.

Falando em medidas, a novidade tem 5,23 metros (m) de comprimento, 1,90 m de largura e 1,45 m de altura. No entre eixos são 3,12 m. Em comparação com o LS que está saindo de linha, o novo modelo é 2,5 centímetros (cm) mais comprido, 2 cm mais largo, 3,5 cm maior na distância entre eixos e cerca de 1,5 cm mais baixo.

A mecânica do LS 500h traz um motor 3.6 V6 a gasolina combinado a um motor elétrico. Somados e descontando perdas mecânicas do sistema, a potência total do sedã é de 359 cv. Individualmente, o motor a gasolina tem 37,5 kgfm de torque, enquanto o elétrico sozinho oferece 30,6 kgfm. O câmbio é automático de dez velocidades.



Entre os principais equipamentos, traz 12 airbags, controles de estabilidade e tração, piloto automático adaptativo, assistente de mudança de faixa, bancos traseiros com ajustes elétricos, ar-condicionado automático de quatro zonas com gerenciamento por infra-vermelho. Rodas de liga leve de 20 polegadas, faróis com lâmpadas de LED e teto solar elétrico.



*Com iCarros