Kawasaki Z900 RS tem preço divulgado

Moto, que é montada em Manaus (AM), custará R$ 48.990; modelo vem com estilo retrô

A Kawasaki inicia no próximo dia 1º de julho as vendas da nova Z900 RS no país. O lançamento do modelo significa não só a entrada da Kawasaki no segmento retrô, mas uma homenagem a um ícone do motociclismo mundial: a Z1 900, modelo lançado na década de 1970 e que até hoje é lembrado e celebrado por motociclistas do mundo todo.



O modelo, que será montado em Manaus (AM), teve o preço sugerido divulgado de R$ 48.990.



Com a mesma mecânica da Z900, a 900 RS passou por alterações no motor quatro cilindros de 948 centímetros cúbicos. Se na naked ele entrega 125 cavalos (cv) e 10,1 mkgf, na 900 RS são 109 cv e 9,7 mkgf. A transmissão é de seis velocidades.



De série, a RS traz suspensão dianteira invertida com ajustes, pinças de freio monobloco e embreagem assistida deslizante. Há controle de tração com dois níveis que pode ser desligado. A suspensão traseira é monoamortecida com ajuste de pré-carga e retorno. Os manetes de freio e embreagem tem ajuste de distância, seis e cinco, respectivamente.



Nova é a ergonomia em relação a Z900. Com novo posicionamento de pedaleiras e guidom plano e mais largo. As manoplas estão 30 milímetros (mm) mais afastadas uma das outras, 65 mm mais altas e 35 mm mais recuadas para perto do piloto.