Jeep mostra Renegade renovado por completo

revelou as primeiras imagens oficiais do Renegade renovado durante o Salão de Turim (Itália), que vai até domingo (10). As mudanças são leves, sendo que a maioria delas remetem ao irmão Compass, sucesso de vendas no Brasil. Por aqui, ele poderá ser uma das atrações da marca no Salão do Automóvel de São Paulo, com lançamento previsto para o começo de 2019.

Os faróis passam a contar com um detalhe horizontal por dentro. A parte inferior do para-choque também recebe alterações, com novo posicionamento dos faróis de neblina. A lanterna traseira ganhou textura diferenciada, mas preserva o design em "X" que consagrou o modelo atual.

Pelo menos na Europa, o SUV (utilitário esportivo) vai receber uma nova família de motores de três e quatro cilindros, inclusive, sobrealimentados.