Jeep Grand Commander: maior SUV da marca é exibido na China

Apresentado no Salão de Pequim para o mercado chinês, novidade tem capacidade para até sete passageiros

A Jeep apresentou no Salão de Pequim (China) um novo modelo para sua linha de SUVs (utilitários esportivos). Trata-se do Grand Commander, que assumirá o papel de maior utilitário da marca, com três fileiras de bancos e capacidade para levar até sete passageiros.



Por enquanto, a novidade é exclusiva para o mercado chinês e não há previsão ainda nem para o mercado dos EUA. O mesmo pode ser dito para o mercado brasileiro, onde o Grand Commander se posicionaria acima do atua Grand Cherokee.



Por enquanto, a única informação confirmada da novidade é o conjunto motriz sob o capô do SUV que será vendido na China. Para aquele mercado, o propulsor escolhido foi um 2.0 turbo a gasolina capaz de entregar 232 cv de potência. O câmbio é sempre automático de nove marchas, mas a tração pode ser 4x2 ou 4x4.



*Com iCarros