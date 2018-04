JAC T40 CVT chega custando R$ 69.990

Com nova motorização e câmbio CVT, menor SUV já representa 70% das vendas da marca chinesa

A JAC Motors anunciou a chegada às lojas do novo T40 equipado com câmbio CVT, já como linha 2019. Além da nova transmissão, inédita para o SUV (utilitário esportivo), o novo T40 também faz a estreia do novo motor 1.6.



Apenas com câmbio manual, o modelo já representa 70% das vendas da JAC no Brasil. O JAC T40 CVT 2019 é vendido em versão única custando R$ 69.990.





Como dito, além do novo câmbio, o T40 CVT estreia também um novo motor 1.6, inédito na linha JAC. O propulsor, que roda apenas com gasolina, é capaz de entregar 138 cavalos (cv) de potência máxima a 6.000 rpm e 17,1 kgfm de torque máximo a 4.000 rpm. Esse propulsor é dotado de duplo comando variável de válvulas. O novo 1.6 também traz de série o sistema start/stop.

A transmissão é do tipo CVT, de relações continuamente variáveis. Apesar de não ter relações físicas de marchas, o T40 consegue simular seis velocidades, que podem ser selecionadas por meio da alavanca de câmbio. Há também um modo Sport que faz o motor operar em giros mais elevados.



Nas medidas, o T40 CVT não se difere muito do modelo manual. A novidade tem 4,13 metros (m) de comprimento, 1,75 m de largura, 1,56 m de altura e 2,49 m de entre-eixos. O porta-malas é capaz de acomodar até 450 litros de bagagens e o peso declarado em ordem de marcha é de 1.220 quilos.

De acordo com a JAC, esse conjunto é capaz de fazer o T40 acelerar de 0 a 100 km/h em 11,1 segundos, sendo que a velocidade máxima declarada é de 190 km/h.





Além da nova transmissão CVT, o JAC T40 automático justifica seu preço maior pela inclusão de mais equipamentos na comparação com a versão manual. Os itens exclusivos do CVT são ar-condicionado automático, bancos com revestimento de couro, sensor de estacionamento dianteiro, computador de bordo com função auto-diagnose, start/stop e um quadro de instrumentos redesenhado.

Além desses, o modelo continua oferecendo direção com assistência elétrica, piloto automático, faróis com regulagem de altura, luz diurna de LED, alarme, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus, câmera frontal, ajustes de altura para o banco do motorista e volante, câmera de ré, central multimídia com tela de toque, fixação ISOFIX nos bancos traseiros, entrada USB traseira e rodas de liga leve de 16 polegadas.



A expectativa da JAC é que a versão CVT do T40 eleve o SUV para o patamar de 600 unidades por mês, sendo que a opção automática pode responder por até 450 unidades por mês.

*Com iCarros