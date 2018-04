Hyundai HB20 ganha série especial Copa do Mundo por R$49.990

Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, a Hyundai não poderia deixar isso passar em branco e lançou como já fez no passado uma série especial para os modelos HB20 e HB20S. Trata-se da série HB20 Copa do Mundo FIFA 2018, que chegará às lojas da Hyundai em 14 de abril com preços que vão de R$ 49.990 a R$ 65.990.

Disponível nas carrocerias hatch e sedã, serão ao todo quatro variantes da edição limitada, incluindo opções com motor 1.0 e câmbio manual ou 1.6 com câmbio automático. Com motor 1.0, o HB20 hatch especial sai por R$ 49.990, enquanto com motor 1.6 e câmbio automático o preço sobe para R$ 61.990. Já o sedã parte de R$ 53.990 com câmbio manual e motor 1.0 e vai até R$ 65.990 com motor 1.6 e transmissão automática.

A série é baseada na configuração Comfort Plus e se diferencia desta por detalhes exlusivos: capas dos retrovisores e grade hexagonal com borda e aletas na cor cinza, faróis com máscara negra, rodas de liga leve de 15 polegadas na cor grafite, maçanetas externas cromadas e o logotipo da competição nos para-lamas dianteiros.