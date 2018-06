Golf 2019 chega ao Brasil por R$ 91.790

O conjunto é o mesmo da dupla Polo e Virtus

, e passa a contar com 3 cavalos a mais – a potência subiu de 125 cavalos (cv) para 128 cv com etanol, enquanto manteve os 116 cv com gasolina.





O torque também segue igual: 20,4 kgfm com ambos os combustível a partir de 2.000 rpm. Com a caixa automática e o motor 1.0 turno flex, a Volks anuncuia que o modelo vai dos zero aos

. O modelo anterior manual fazia dos zero aos 100 km/h em 9,7 segundos e atingia 194 km/h.



Novos equipamentos foram adicionados. O painel digital Active Info Display será de série para o GTI, mas não estará disponível nem como opcional para as versões 1.0 e 1.4. O esportivo também ganhou a central multimídia Discover Media de 8" com GPS, enquanto as demais utilizam o sistema Composition Media, ambos com conexão Android Auto e Apple CarPlay. O seletor de modo de condução agora só estará disponível no GTI.



Vem de série com ar-condicionado, central multimídia Composition Media com tela de 8 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, volante multifuncional em couro com paddle-shift, retrovisores elétricos com aquecimento e repetidor de seta, retrovisor interno fotocrômico, câmera de ré, controle de pressão dos pneus, sensor de chuva, sensor crepuscular, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas e 7 airbags (fontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista).





100 km/h em 10,3 segundos e máxima de 192 km/hA perua Golf Variant, que vem importada do México, recebe as mesmas novidades vistas no hatch e se diferencia apenas no visual, que combina a dianteira do Highline com a traseira do Comfortline – justamente as duas versões disponíveis, aos preços de R$ 102.990 e R$ 113.490, respectivamente.Faróis e lanternas são sempre iluminados por LEDs. Na parte mecânica, usa apenas o motor 1.4 turbo flex de 150 cv com o câmbio Tiptronic de seis marchas. Seu diferencial é o generoso porta-malas de 605 litros, expansível a 1.620 litros com o banco traseiro rebatido. A cabine recebe cinco adultos.