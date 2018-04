Gol e Voyage ganharão câmbio automático

Motor 1.6 MSI de 117 cv do Polo e Virtus também será usado na dupla; novidades visuais são esperadas

Além do anúncio da produção do utilitário esportivo (SUV) compacto T-Cross no Brasil, o presidente da Volkswagen Pablo Di Si confirmou em evento na fábrica de São José dos Pinhais (PR) que a dupla Gol e Voyage ganhará câmbio automático até o final de 2018. Será a mesma transmissão Tiptronic de seis marchas usada nos recém lançados Polo e Virtus.



A novidade mecânica será acompanhada pela troca do motor 1.6 VHT 8V de 104 cavalos (cv) em favor do 1.6 MSI 16V de 117 cv.



O Gol já usou esse motor na finada versão Rallye, porém com calibração diferente, 120 cv e câmbio manual. Registros de patente feitos pela Volkswagen indicam que as versões automáticas serão chamadas de Exclusive.



Para marcar as alterações e levantar as vendas de Gol e Voyage, mudanças visuais podem ser aplicadas nos veteranos. É possível que eles adotem a mesma frente da Saveiro, que conta com faróis maiores e grade frontal mais generosa, porém com algumas alterações. A última reestilização do Gol foi feita em 2016.



*Com iCarros