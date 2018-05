Ford Ranger XL Diesel tem preços oficiais divulgados

Oferecida em três opções de carroceria, versão básica da picape tem preços que vão de R$ 124.200 a R$ 139.590

Anunciada discretamente, a Ford Ranger XL começa a chegar às concessionárias da marca. Com preços divulgados no site, a versão de trabalho da picape média será oferecia nas carrocerias chassi-cabine, cabine simples e cabine dupla. Os preços vão de R$ 124.200 a R$ 139.590.



A versão vem equipada com motor diesel quatro cilindros 2.2 com 160 cavalos (cv) e 39,3 kgfm de torque, sendo atrelado à transmissão manual de seis marchas. Como nos demais modelos diesel da Ranger, a tração é 4x4 com seletor eletrônico no painel.



De série, a Ranger XL conta com três airbags, controle de tração e estabilidade, controle adaptativo de carga, assistente de partida em rampa, controle de decida, direção com assistência elétrica, rádio com comandos no volante e piloto automático. Para-choques, maçanetas e retrovisores são pretos, enquanto as rodas de liga leve são substituídas por rodas de aço estampado.



Vale lembrar que a versão XL é a única da picape média a oferecer opção de cabine simples e chassi-cabine. Os preços são válidos apenas com a cor sólida Vermelho Bari. O tom Branco Ártico adiciona R$ 700 ao preço da Ranger XL, enquanto as demais seis cores acrescem R$ 1.600 ao valor final. Não há opcionais.

Outra novidade é a versão 2.2 Diesel XLS 4x2 Automática. Pela primeira vez nessa geração, a Ranger é equipada com tração 4x2 transmissão automática e motor diesel. Oferecida por R$151.890, ela vem equipada com o sete airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle adaptativo de carga, assistente de frenagem de emergência, controle de estabilidade anticapotamento e controle automático em descidas.Tem também central multimídia SYNC com comandos de voz para áudio e telefone, piloto automático e câmera de ré.





Confira os preços da Ranger XL:

XL Chassi-cabine: R$ 124.200

XL Cabine Simples – R$ 129.300

XL Cabine Dupla – R$ 139.590

XLS 4x2 Automática Cabine Simples - R$ 151.890



*Com iCarros