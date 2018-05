Ford Mustang Roush JackHammer é lançado com 710 cavalos

Versão preparada pela Roush Performance pode ser feita em qualquer Mustang GT da atual geração

Se antecipando ao lançamento oficial da nova geração do Ford Mustang Shelby GT500, a preparadora Roush Performance revelou sua interpretação de um Mustang supremo, o JackHammer. Com nada menos do que 710 cavalos (cv), essa é a versão mais potente do muscle-car da Ford e pode ser aplicada em qualquer Mustang GT da nova geração, novo ou usado.



Baseado na versão GT vendida no Brasil, o Mustang JackHammer parte do motor 5.0 V8 e adiciona um supercharger R2650 que eleva a potência para 710 cv e o torque a 84,3 kgfm. Originalmente essa versão conta com 466 cv e 56,7 kgfm de torque. Além disso, a Roush da ao cupê suspensão com molas ajustáveis e pneus Continental ExtremeContact Sport para melhorar a performance em curvas.



O incremento em performance é acompanhado também do visual anabolizado. O JackHammer ganha para-choques exclusivos com desenho mais agressivo, grade frontal preta com frisos horizontais, capô com duas entradas de ar destacadas, aerofólio traseiro em preto, rodas de liga leve novas, extrator de ar traseiro e também faixas na lateral e bandeira dos EUA no para-lama traseiro.



*Com iCarros