Ford Ka sobe de patamar e chega mais equipado e seguro

Depois de lançar a versão inédita, Freestyle, a Ford apresentou oficialmente a linha 2019 do Ka, que deve chegar às lojas em agosto. Feito para ser o carro de entrada da marca, o hatch ganhou novas versões de motor e de acabamento e foi reposicionado, rivalizando com carros do segmento imediatamente superior, entre eles o próprio Ford Fiesta.



Desenvolvido pela engenharia brasileira e vendido em 125 países, a dupla hatch e sedã na linha 2019 traz duas opções de motores, além do 1.0, o novo motor 1.5 flex de três cilindros que estreou no EcoSport e, assim como o SUV (utilitário esportivo) compacto, poderá ser acoplado ao câmbio automático de seis marchas. A transmissão manual também é nova, a MX65 de cinco marchas, que está cinco quilos mais leve que a antiga AB5.



Além da transmissão automática, que custa R$ 4.500, a dupla ganhou mais conectividade. Uma inédita tela sensível ao toque do sistema SYNC 3 de 6,5 polegadas surge flutuante (a partir da versão SE Plus), que conta com recursos Android Auto e Apple CarPlay, além do assistente de emergência, que permite fazer uma chamada automática para o SAMU. A nova tela sai por R$ 2.500.



Por fora, hatch e sedã trazem algumas mudanças visuais como a grade mais retangular e novos para-choques. Além do design mais moderno, as mudanças visam incorporar mais aerodinâmica ao modelo, para melhorar eficiência e consumo, segundo Gilberto Geri, gerente de engenheria de veículos da Ford.



Na estrutura, recebeu reforços com aço especial de alta resistência no teto e nos pilares laterais para aumentar a segurança em impacto.



Novas configurações

Para se juntar às atuais S e SE e SE Plus, o hatch vem com mais configurações, como as Freestyle e topo de linha Titanium. A versão SEL agora só para o sedã.



As diferenças entre essas opções se concentram no acabamento e na quantidade de equipamentos –muitos deles hoje disponíveis na Europa.



Na versão de entrada, S, o hatch traz dois airbags, Isofix, a ar-condicionado, trio elétrico, direção elétrica, ajuste de altura de banco de motorista, computador de bordo e rodas de 14 polegadas. Nesta configuração, o Ka custa a partir de R$ 45.490.



Na SE, que parte de R$ 45.990, a diferença está no rádio-My Conection, nas maçanetas e retrovisores na cor do carro e suporte para celular. No SE Plus (desde R$ 48.490), a tela flutuante, as duas entradas USB iluminadas no console, o sensor de estacionamento, o vidro elétrico traseiro, farós de neblina e roda de aço de 15 polegadas.



Na versão Freestyle (R$ 63.490), lançada em maio, o modelo tem seis airbags–inédito no segmento– além de controle de tração, controle de estabilidade, auxílio à partida em rampas, assistente anticapotamento, cinto de três pontos para os cinco ocupantes e câmera de ré, entre outros recursos.



Já a Titanium (R$ 68.990) adiciona duas novidades: bancos de couro e o Ford Power, um botão que permite ligar o modelo sem chave.



Serão oferecidos mais de 50 acessórios e seis cores, apenas o Vermelho Arpoador não tem custa extra. O Branco Ártico custa mais R$ 550 e as restantes Cinza Moscou, Prata Dublin, Preto Bristol e Cinza Copenhagen têm preço adicional de R$ 1.350.



Também haverá um plano de revisões com preço fixo. No modelo 1.0, as três primeiras revisões saem por R$ 1.308; no 1.5, R$ 1.276.



Comparação com rivais

A Ford está tão confiante no novo Ka, que realizou um test-drive inédito com dois modelos rivais, o Chevrolet Onix e o HB20, da Hyundai.



Durante a apresentação, mostrou as qualidades do novo Ka frente aos concorrentes. No consumo, segundo a Ford, o Ka faz 14,2 km/l, o Onix 13,9 km/l e o HB20, 13,2 km/l.



Na potência, outro trunfo: são 85 cavalos contra 80 dos rivais. Também destacou os preços mais baixos do novo modelo. Com as novidades, o modelo vem para brigar pela liderança do segmento.



*A jornalista viajou a Mogi-Guaçú a convite da Ford



















