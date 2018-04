Fit será o primeiro Honda a ser feito em Itirapina (SP)

Fábrica concluída em 2015 estava parada; marca transferirá todos os modelos de Sumaré (SP) para a nova planta

A Honda anunciou que finalmente dará início à produção de veículos na fábrica de Itirapina (SP), mas não da forma que era esperado.



A planta foi anunciada em 2013 e concluída em 2015, quando deveria começar a fabricar o Fit e o HR-V. No entanto, isso nunca aconteceu, pois a unidade ficou pronta durante um período de crise econômica e queda nas vendas de veículos 0km.



A partir de 2019 a Honda passará gradativamente toda a produção de seus veículos feitos em Sumaré (SP) para Itirapina. No início do ano que vem, o Fit deve ser o primeiro carro ser feito na nova planta, sendo que a mudança deve acabar apenas em 2021.

Hoje, em Sumaré, são feitos Fit, City, WR-V, HR-V e Civic e todos passarão ser produzidos eventualmente em Itirapina. Em Sumaré permanecerão atividades como produção do conjunto motor, incluindo fundição e usinagem; injeção plástica; ferramentaria; engenharia da qualidade; planejamento industrial e logística.



A unidade também mantém a sede administrativa da Honda South America, o centro de pesquisa e desenvolvimento de automóveis, a divisão de peças e o centro de treinamento técnico para concessionárias.

De acordo com a Honda, a fábrica de Itirapina tem capacidade nominal para produzir até 120 mil unidades por ano e é "mais eficiente do ponto de vista de produtividade, com melhor flexibilidade para atender às demandas tecnológicas para atualizações em nossa linha de automóveis".



*Com iCarros