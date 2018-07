Perua agora será oferecida apenas na variante topo de linha por R$ 79.290

A Fiat Weekend chega à linha 2019 no Brasil. Acumulando 20 anos de mercado com quatro reestilizações desde então, a Weekend agora será oferecida apenas na variante topo de linha Adventure 1.8 por R$ 79.290. A versão de entrada Attractive 1.4 passa a ser exclusiva para venda de frotistas.



Com visual parrudo e aventureiro, a Weekend tenta preencher o espaço de SUV (utilitário esportivo) dentro da gama Fiat, já que a marca ainda não possui um utilitário para chamar de seu. De série, essa versão vem com ar-condicionado, direção hidráulica, chave canivete, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, volante multifuncional e sensor de estacionamento. O único opcional do modelo é o sistema de bloqueio de diferencial Locker.



O motor dessa variante aventureira é o 1.8 E.torQ sem as alterações promovidas no Argo e Jeep Renegade. Ele entrega 132 cavalos (cv) e 18,9 kgfm de torque. A única opção de transmissão é a manual de cinco marchas, tanto para a Adventure, quanto para a Attractive.



Já a versão Attractive, que não é mais oferecida ao público comum, sendo destinada apenas a frotistas, vem equipada com direção hidráulica, vidro dianteiro elétrico, trava elétrica e rádio. Ar-condicionado é opcional de R$ 4.490. O motor é o 1.4 Fire de 86 cv e 12,4 kgfm de torque, que é utilizado apenas pela perua e pelo furgão Fiorino.



*Com iCarros