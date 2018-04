'Fiat Toro' da Hyundai, a Santa Cruz, chega em 2020

Picape intermediária baseada na próxima geração do Tucson já está em desenvolvimento

Batizada de Hyundai Santa Cruz, a primeira picape da fabricante sul coreana será lançada globalmente em 2020. O modelo está sendo desenvolvido em conjunto com a próxima geração do SUV (utilitário esportivo) médio Tucson e terá importantes diferenças em relação ao conceito apresentado em 2015 no Salão de Detroit (EUA). Ela será uma espécie de Fiat Toro da Hyundai.



De acordo com a publicação americana Motor Trend, a Santa Cruz terá quatro portas e espaço suficiente para cinco pessoas. As medidas serão pouco maiores que as do Tucson por conta da caçamba e é possível que ela tenha a mesma dianteira de seu irmão SUV, tal ocorre com a dupla Oroch e Duster da Renault.



O lançamento da picape originalmente era programado para 2019, porém a Hyundai atrasou o desenvolvimento da Santa Cruz para priorizar carros com maior volume de vendas. Por ser construída a partir de um monobloco, diferentemente das picapes tradicionais com carroceria sob chassi, a Santa Cruz entraria em um mercado de nicho. Picapes monobloco ainda são raras nos EUA, tendo apenas a Honda Ridgeline como representante no segmento.



De acordo com pesquisas recentes feitas pela marca, são esperadas 70 mil unidades vendidas anualmente da Santa Cruz, uma diferença de mais de 40 mil unidades frente à líder do segmento de picapes médias, a Chevrolet Colorado (a S10 americana).



