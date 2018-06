Fiat Mobi 2019 ganha versão mais em conta

Com o reposicionamento do Uno, o subcompacto também passa por mudanças e agora parte de R$ 32.590

A Fiat promove mudanças na base da sua linha que também incluirão o Uno e, agora, passam a ser aplicadas no subcompacto Mobi.



Toda linha do subcompacto passou a ficar mais em conta, com reduções de preços que chegam a R$ 2.100. Além disso, o carro tem a nova versão Easy Comfort, que parte de R$ 35.690 e já vem com ar-condicionado e rodas de aro 14, itens que eram oferecidos apenas no Mobi Like.

O Fiat Mobi mais barato continua sendo o Easy, que parte de R$ 32.590, valor que se aproxima bastante do Renault Kwid Life (R$ 32.490).

No caso do Mobi Like, a nova tabela começa em R$ 38.890 (contra 40.890 anteriormente). Entre os itens de série, há computador de bordo, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros dianteiros elétricos e volante com regulagem de altura.



Além disso, a versão com apelo aventureiro Way teve uma redução de preço de R$ 1.900, o que a fez partir de R$ 40.690.