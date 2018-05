Fiat Argo ganha versão mais barata por R$ 44.990

O valor é quase R$ 3 mil menor em relação à antiga versão de entrada, Drive 1.0 - lançada há um ano por R$ 46.800 e que agora custa R$ 47.790.

É preciso pagar R$ 1.300 a mais para ter rádio com Bluetooth e volante com comandos de rádio (Kit Rádio Connect) e R$ 1.200 por retrovisores externos elétricos, luzes indicadoras de direção nos retrovisores, rádio, vidros elétricos traseiros com 1 toque e anti-esmagamento (pacote chamado de Kit Convenience).

Fiat Argo 1.0 – R$ 44.990

– R$ 44.990 Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 47.790

– R$ 47.790 Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 54.990

– R$ 54.990 Fiat Argo Drive 1.3 GSR – R$ 59.990

– R$ 59.990 Fiat Argo Precision 1.8 - R$ 62.290

- R$ 62.290 Fiat Argo Precision 1.8 AT6 – R$ 68.290

– R$ 68.290 Fiat Argo HGT 1.8 – R$ 65.290

– R$ 65.290 Fiat Argo HGT 1.8 AT6 – R$ 71.390

Segundo a marca, a versão comemora um ano do lançamento do hatch, que é o décimo carro mais vendido no ano no Brasil, considerando os números até abril de automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) divulgados pela associação das concessionárias, a Fenabrave.



*Com iCarros