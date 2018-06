Ferrari é vendida por valor recorde de 60 milhões de euros

Uma 250 GTO bate o recorde de veículo mais caro do mundo depois de ter mudado de mãos numa venda privada

Um Ferrari 250 GTO terá batido o recorde de veículo mais caro de sempre depois de ter mudado de mãos numa venda privada por uns impressionantes 60 milhões de euros!



O facto desta venda ter acontecido entre clientes privados em vez de num leilão público faz com que este valor não seja reconhecido oficialmente, já que estas transacções envolvem sempre algum secretismo. Contudo, nada disso ofusca este negócio, que certamente dará que falar durante muitos e bons anos.



O exemplar em causa pertencia ao coleccionador Christian Glaesel e há muito que é um dos "Cavallinos Rampantes" mais populares entre os aficionados da marca de Maranello.



Para isso muito contribui a sua rica história, já que estamos a falar de um Ferrari que ficou em quarto lugar da geral das 24 Horas de Le Mans de 1963 e que venceu o duríssimo Tour de France de 1964.



Restaurado de forma profunda pelos especialistas da DK Engineering em 2003, este 250 GTO destaca-se pelas cores da Ecurie Francorchamps e da "Equipe National Belge", daí a linha amarela no capot.



Este restauro fez com que em 2012 conseguisse obter o certificado "Ferrari Classiche", detalhe que ajudou a valorizar ainda mais um modelo que certamente influenciará o preço das vendas futuras do 250 GTO.