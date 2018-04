EcoSport é eleito o melhor SUV na Argentina

Votação foi feita por revista do país vizinho

Na Argentina, o Ford EcoSport foi eleito pela revista Auto Test como o melhor utilitário esportivo (SUV) à venda naquele país. Por lá, também são vendidos modelos como Renault Duster, Jeep Renegade, Peugeot 2008, Renault Captur, Honda HR-V e Chevrolet Tracker.



O modelo à venda lá tem algumas alterações em relação à versão brasileira. Ele, por exemplo, dispõe da motorização 1.5 turbodiesel. Tal opção é proibida no Brasil para veículos de passeio. Além desta, o EcoSport argentino também é oferecido com as mesmas motorizações 1.5 e 2.0 do modelo brasileiro, mas rodando apenas com gasolina pura.

Os preços do EcoSport argentino variam entre 423.500 pesos (R$ 71.125) e 583.900 pesos (R$ 98.063), enquanto no Brasil os valores ficam entre R$ 68.690 e R$ 99.990.



*Com iCarros