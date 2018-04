Conheça as duas Pininfarina elétricas de luxo

A célebre casa de design de automóvel Pininfarina já tinha anunciado sua intenção de se tornar uma construtora de automóveis elétricos de luxo. Agora, no Salão de Pequim (China), apresentou dois protótipos já muito próximos da fase de produção, um sedã e um SUV (utilitário esportivo) que poderão tornar-se realidade em 2020, com a marca HK, do chinês Hybrid Kinetic Group.

O Pininfarina H500 Concept é um luxuoso sedã, enquanto o Pininfarina K350 Concept é um SUV, ambos compartilhando a mesma mecânica elétrica, desenvolvida pelo Hybrid Kinetic Group.



Embora a informação divulgada não seja totalmente clara, a marca sinaliza que se trata de dois motores elétricos que totalizam uma potência de 300 kW (o equivalente a 408 cavalos), permitindo que qualquer dos modelos atinja os 250 km/h. Enquanto o sedã berlina H500 consegue atingir os 100 km/h em 4,5 segundos, o SUV K350 demora 4,7 segundos.

Não foram divulgados detalhes sobre autonomia dos dois modelos.