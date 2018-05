Completo e com ares de SUV, Ford Ka Freestyle parte de R$ 63.490

Montadora cede aos apelos dos consumidores e lança uma versão aventureira do Ka, que traz suspensão elevada, rack de teto e visual off-road





O mercado brasileiro acaba de ganhar um novo exemplar dos chamados compactos utilitários. Atendendo ao desejo do consumidor, que pede posição mais alta para dirigir, melhor visibilidade e segurança, além de visual aventureiro, a Ford desenvolveu uma versão inédita do Ka, o Ka Freestyle 2019, que iniciou a pré-venda nesta semana e chegará em julho às concessionárias da marca.



Sem opcionais (apenas a pintura, além do preto, é cobrada à parte), o "hatch utilitário" custa R$ 63.490 (versão manual) e R$ 67.990 (versão automática). A cor branca sai por R$ 500; as outras quatro metálicas, como a de estreia Marrom Trancoso, custam R$ 1.300.



Durante a pré-venda da versão, a Ford oferece as três primeiras revisões gratuitas, financiamento em 24 vezes sem juros, além de um bônus de R$ 2 mil no carro usado na troca (no programa Ford Valoriza).



Para virar um SUV (utilitário esportivo), o Ka recebeu suspensão mais elevada, que deixou a altura em relação ao solo em 18,8 centímetros (cm), 1,7 cm a mais do que a versão tradicional, e rack de teto, que suporta carga de até 50 quilos.



O visual aventureiro, com para-choque com mais vincos, moldura protetora do para-lamas, rodas de liga-leve de 15 polegadas, protetora de soleira de porta, bancos parcialmente revestidos com couro completam os "atributos de utilitário", segundo detalhou Maurício Greco, diretor de marketing da fabricante.



"Hoje esse tipo de versão responde por apenas 5% de todo o mercado de compactos no Brasil, mas tem potencial para passar de 20%", estimou ele, que citou como principais concorrentes da categoria Chevrolet Onix Activ e Hyundai HB20X.



O Ka Freesytle também é munido de um inédita tela sensível ao toque do sistema SYNC 3 de 6,5 polegadas que conta com recursos Android Auto e Apple CarPlay. O painel possui duas cores–preto e marron–, o que deu um visual mais moderno ao veículo.



Ainda há seis airbags–inédito no segmento– além de controle de tração, controle de estabilidade, auxílio à partida em rampas, assistente anticapotamento, Isofix, cinto de três pontos para os cinco ocupantes, câmera de ré, ar-condicionado, trio elétrico, direção elétrica, além de duas entradas USB iluminadas no console, entre outros.



Sob o capô, mais novidades: um motor 1.5 litro flex de três cilindros é associado ao novo câmbio manual MX65 de cinco marchas, 5 quilos mais leve que o antigo AB5. O propulsor é capaz de gerar potência de 137 cavalos (cv), a 6.500 rpm e 16,2 kgfm de toque, a 4.500 rpm, quando abastecido com etanol.



Já o restante da linha Ka 2019 será lançada posteriormente. A montadora, entretanto, já anunciou os novos preços e diz que a carroceria recebeu reforços estruturais com aço especial de alta resistência no teto e nos pilares laterais.



Na versão de entrada S, o novo Ka 2019 vai custar R$ 44.780. Se for equipado com ajuste de altura do banco do motorista, vidros elétricos e computador de bordo sobe para R$ 45.490. Segundo Greco, desde lançamento do Ka no país, em 2014, já foram vendidas 440 mil unidades do modelo.



Ao volante

O Destak teve um rápido contato com o novo Ka Freestyle na pista do campo de provas da Ford em Tatuí, no interior paulista.



Visualmente, o compacto aventureiro é bonito. O câmbio automático responde positivamente e o hatch se manteve firme durante o trajeto mesmo em estradas de terra.



*A jornalista viajou a Tatuí (SP) a convite da Ford