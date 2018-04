Citroën Jumpy Minibus para passageiros chega em maio

Modelo com espaço para 11 ocupantes custará R$ 118.600 e terá motor diesel

Com lançamento programado para a segunda quinzena de maio, a versão passageiros do Citroën Jumpy fez sua primeira aparição pública no Brasil durante a Feira do Empreendedor 2018 SEBRAE em São Paulo (SP). O modelo tem capacidade para levar até 11 passageiros e será vendido no Brasil em versão única por R$ 118.600.



Assim como a versão furgão, que já vendeu cerca de 450 unidades no país desde seu lançamento em outubro do ano passado, o Jumpy Minibus será equipado com motor 1.6 Blue HDi diesel quatro cilindros com 115 cavalos (cv) e 30 kgfm a partir de 1.750 rpm acoplado à transmissão manual de seis marchas. A tração é dianteira.



Diferentemente do furgão que é oferecido em duas versões, o Jumpy passageiros será vendido em uma única variante, equipada com direção eletrohidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, bancos reclináveis, computador de bordo, rádio FM/AM/MP3, faróis de neblina, controle de tração e estabilidade, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e assistente de partida em rampa.