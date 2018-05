Citroën C4 Cactus brasileiro terá motor 1.6 THP de 173 cavalos

Primeiras fotos oficiais do utilitário esportivo revelam diferenças em relação ao modelo europeu

A Citroën divulgou as primeiras fotos oficiais de seu inédito SUV (utilitário esportivo), o C4 Cactus. Produzido no Brasil, o modelo terá motor 1.6 THP Flex de 173 cavalos (cv) associado à transmissão automática de seis marchas. O conjunto mecânico é o mesmo usado pelo sedã C4 Lounge recentemente reestilizado.



Visualmente, o C4 Cactus brasileiro traz algumas diferenças em relação ao seu equivalente europeu. Por aqui, o modelo terá bagageiros, que eram oferecidos no modelo pré-facelift e são opcionais na Europa. Outra diferença, seguindo a moda do segmento de SUVs compactos, é o teto com pintura contrastante. Retrovisores, moldura da luz de neblina e do airbump lateral acompanham a cor do teto.





As rodas também são completamente diferentes das oferecidas no modelo europeu, enquanto a traseira traz para-choque levemente modificado.



Outra diferença importante está no vidro traseiro: o modelo europeu tem janela basculante, enquanto o brasileiro recebeu uma grossa moldura para permitir que o vidro desça por completo. As rodas de liga leve de 17 polegadas também são diferenciais do modelo feito no Brasil.



Mais informações serão divulgadas pela Citroën na data de lançamento do novo C4 Cactus.



*Com iCarros