Citroën abre mão de Picasso e C4 se chamará SpaceTourer

A Citroën anunciou no Salão de Genebra (Suíça) que sua linha de minivans de passageiros perderá o sobrenome do famoso pintor Pablo Picasso.

A parceria remonta ao antigo Xsara Picasso e, desde então, acompanhava as minivans da marca. Agora, os modelos de cinco e sete lugares da minivan C4 se chamarão C4 SpaceTourer. Procurada, a Citroën do Brasil ainda não informou se ou quando a alteração chegará aos modelos vendidos no Brasil.