Chevrolet S10 ganha série especial Midnight

A Chevrolet anunciou a chegada de uma série especial para a picape média S10. Batizada de Midnight, a série adota pintura, grade, frisos, rodas e acabamentos todos em preto, incluindo o logotipo da fabricante.

A carroceria exibe pintura metálica chamada Ouro Negro, além de rodas de 18 polegadas e emblemas nas portas dianteiras e na tampa traseira. No interior, a exclusividade fica por conta do revestimento do teto e das colunas em cor escura. A série Midnight já foi adotada em outros modelos da marca, como a Silverado, chegando pela primeira vez ao Brasil.

As vendas começam em maio, mas os preços ainda não foram divulgados. Ela ficará posicionada entre as configurações LT (R$ 150.390) e LTZ (R$ 176.090), o que colocaria seu preço na faixa de R$ 160 mil.