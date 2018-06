Chevrolet mostra primeira foto oficial da nova Spin

Perto de seu lançamento, a Chevrolet divulgou a primeira foto oficial da nova Spin, que receberá importantes modificações visuais para a linha 2019. Pela imagem, é possível ver que a minivan utilizará faróis mais afilados e nova grade.

A marca ainda não divulgou outros detalhes do que mais vai mudar na Spin 2019, mas afirmou que a minivan "chega às lojas no segundo semestre com visual mais sofisticado e esportivo, alinhado com o atual DNA de design da Chevrolet no mundo".



Ainda de acordo com a empresa, a Spin permanecerá oferecendo a opção de sete lugares e deve chegar às lojas no segundo semestre.