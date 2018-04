Chevrolet Camaro fica mais agressivo

Enquanto o Ford Mustang começa sua trajetória no Brasil

, o Chevrolet Camaro ganha o primeiro facelift de sua sexta geração. As mudanças seguem a nova linguagem de design da Chevrolet recentemente apresentada no Cruze.



Com visual ainda mais agressivo, detalhamos cada mudança da reestilização do muscle car da Chevrolet. O interior ainda não foi revelado pela General Motors (GM).

Os faróis do Camaro ficaram ainda mais finos que antes, adotando um filete de LED que corre em direção ao logotipo. Antes, as versões RS e SS pouco se diferenciavam visualmente, mas agora a distância entre eles aumentou. No antigo Camaro SS, a entrada de ar central era ligeiramente maior enquanto o LED lateral ficava horizontalizado e ganhava uma entrada de ar. No novo modelo, a grade frontal cresceu a ponto de ficar unificada com a abertura de ar inferior.

Já na versão RS, a grade frontal ganhou volume na parte inferior, ficando levemente oval. Os LEDs verticais foram transformados em discretas entradas de ar enquanto a abertura central ganhou trama colmeia e diminuiu de tamanho.

A mudança mais marcante na traseira está nas lanternas. Remetendo aos Camaro clássicos e também à quinta geração, o modelo voltou a usar os retângulos arredondados como parte do desenho da iluminação traseira. O para-choque também tem novos contornos, dando destaque especial à região da placa, que ganhou formato de trapézio.



Nova versão turbo

Assim como a Ford faz com o Mustang 2.3 EcoBoost, o Camaro oferece uma versão de entrada equipada com motor 2.0 quatro cilindros turbo de 275 cavalos e 40,8 kfm de torque. A novidade no facelift é a introdução da versão Turbo 1LE. A sigla é usada para as versões focadas em pista, por isso, ela recebe acerto diferenciado no chassi, suspensão e transmissão, além de visual diferenciado com capô e retrovisores pretos.



No caso do Camaro Turbo 1LE, ele conta exlcusivamente com transmissão manual de seis marchas. Para as demais versões, a novidade é o câmbio automático de dez marchas, exatamente o mesmo usado pelo Ford Mustang e pelas picapes da Chevrolet e Ford.

*Com iCarros