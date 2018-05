Chery QQ: preço do mais barato do Brasil sobe

Carro 0km mais em conta vendido no país ficou mais caro; preços agora podem passar dos R$ 33 mil

Sem anúncio oficial, a CAOA Chery efetuou um reajuste nos preços cobrados pelo QQ, seu hatch de entrada que também é o carro zero quilômetro mais barato do Brasil.



O modelo pode ultrapassar a barreira dos R$ 33 mil. Apesar do reajuste ter ficado na casa dos R$ 200, todas as versões ficaram mais caras. O reajuste valeu para as versões ACT, mais cara, a de entrada Smile e a intermediária Look.