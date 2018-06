Carros russos ainda circulam no Brasil

Nas carrocerias sedã e station wagon, o Laika era derivado do Fiat 124 do final dos anos 1960 e estava equipado com um motor 1.6 de 73 cavalos (cv). Já o Samara era um hatch mais atual (desenvolvido no início dos anos 1980) e chegou a ser oferecido no Brasil nas motorizações 1.3 de 62 cv e 1.5 de 72 cv. O utilitário Niva é o mais famoso dos três. Lançado em 1977, foi um dos primeiros carros do mundo a combinar tração 4×4 e uma carroceria monobloco.

A capital registra o maior número de Lada: 3.825 unidades. Em segundo lugar vem a cidade de São Bernardo do Campo com 297 carros russos e, em terceiro, Campinas com 245 unidades.