BMW Série 1 2019 já está em pré-venda

A BMW anunciou que já deu início à venda do novo Série 1 2019, ainda como pré-venda. As primeiras unidades da novidade começam a chegar de fato às ruas em julho. Oferecido em três versões, o novo BMW Série 1 2019 tem preços variando entre R$ 139.950 (120i Sport) e R$ 194.950 (125i M Sport). Elas se juntam à versão M140i que já estava sendo oferecida por R$ 294.950.



Entre as principais novidades da gama 2019 estão o conjunto óptico com lâmpadas de LED, e o interior, que traz novos design e revestimentos internos. Produzido nas fábricas do BMW Group em Leipzig e Regensburg, ambas na Alemanha, o novo BMW Série 1 parte de R$ 139.950, na versão 120i Sport, enquanto as opções 120i Sport GP e 125i M Sport custam respectivamente, R$ 149.950 e R$ 194.950.

O novo Série 1 passa a vir também com iluminação de LED nos faróis auxiliares e lanternas, novas rodas de 17 polegadas - 18 polegadas na versão 125i M Sport - e acabamento externo em preto brilhante. O interior do novo Série 1 recebeu novos materiais, com guarnições em alumínio escovado no painel. O painel de instrumentos foi redesenhado e exibe uma orientação mais ergonômica para o motorista. O console central, por sua vez, agrega os comandos do sistema de áudio e do ar-condicionado e exibe uma superfície preta brilhante.

Os porta-copos, situados na parte inferior do console, próximo à alavanca do câmbio, podem ser fechados com persianas. As saídas de ventilação também foram redesenhadas.



Ficha técnica

O BMW Série 1 2019 traz sob o capô um motor 2.0 turbo a gasolina em todas as configurações exceto a M140i. Na versão 120i Sport e Sport GP este bloco é capaz de entregar 184 cavalos (cv) de potência e está acoplado a um câmbio automático de oito velocidades. As versões 120i Sport GP e 125i M Sport já contam com alavancas atrás do volante para trocas de marcha em modo manual.

O conjunto motriz faz com que o hatch acelere de 0 a 100 km/h em apenas 7,1 segundos e atinja 225 km/h de velocidade máxima. Já no BMW 125i, o 2.0 rende 224 cv e faz com que ele atinja 243 km/h de velocidade máxima e acelere de 0 a 100 km/h em meros 6,1 s. Vale salientar que todas as configurações do Série 1 possuem tração traseira.

As medidas externas do novo BMW Série 1 são as mesmas nas três versões: 4,32 metros (m) de comprimento, 1,76 m de largura e 1,42 m de altura, com 2,69 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 360 litros de bagagens.

As versões 120i Sport e Sport GP estão disponíveis com três opções de cores externas: as sólidas Branco Alpino e Preto II e a metálica Cinza Mineral. O BMW 125i M Sport também é oferecido nas mesmas opções de cores anteriores e em mais duas tonalidades de acabamento metálico: Preto Safira e Azul Estoril.



*Com iCarros