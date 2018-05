BMW M4 Coupe volta ao Brasil por R$ 484.950

15.05.2018 21:08

Superesportivo chega em julho com motor seis cilindros em linha 3.0 turbo de 431 cavalos

A BMW iniciou a pré-venda do esportivo M4 Coupe no Brasil. As reservas já podem ser feitas nas concessionárias da marca por R$ 484.950 e as entregas estão programadas para julho. Os primeiros compradores receberão pacote de manutenção BMW Service Inclusive Plus e valorização do veículo seminovo oferecido na negociação.



O icônico modelo da BMW é equipado com um motor 3.0 seis cilindros em linha turbinado com 431 cavalos (cv) e 56 kgfm de torque a 1.800 rpm. A tração, como manda a tradição da marca, é traseira. O modelo também é equipado com transmissão automática de sete velocidades com haste para trocas atrás do volante.



Com 4,971 metros (m) de comprimento, 1,870 m de largura e 1,383 m de altura, o BMW M4 é um cupê de proporções relativamente generosas. Seu entreeixos mede com 2,812 m enquanto o porta-malas tem capacidade para 445 litros.



Entre os itens de série, o M4 2019 traz GPS, sistema de áudio Harman Kardon, com amplificador digital, 16 alto-falantes e potência de 600 W de potência, head-up display colorido, câmeras 360°, controles de estabilidade e tração, freios a disco ventilado com ABS e seis airbags. A central multimídia conta apenas com suporte a Apple CarPlay, abrindo mão do Android Auto.



O novo BMW cupê está disponível com quatro opções de cores externas: sendo uma de acabamento sólido, a Branco Alpino e uma metálica, a Preto Safira. Há também duas opções de cores da divisão Individual: Cinza Grigio Telesto e Amarelo Speed. Além disso, a BMW conta com as pinturas foscas Azul San Marino, Preto Frozen e Branco Brilliant Frozen.



*Com iCarros