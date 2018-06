BMW lança o M140i 2019 no Brasil por R$ 269.950

Versão topo de linha e de apelo esportivo do hatch de entrada da marca já está disponível em nosso país

A linha 2019 do BMW M140i já está disponível nas lojas BMW do Brasil. A novidade desembarca por aqui com preço sugerido de R$ 269.950. Além de ser capaz de entregar 340 cavalos de potência e da suspensão M adaptativa, o hatchback esportivo vem equipado com sistema de navegação e faróis full-LED adaptativos.



O BMW M140i 2019 é equipado com um bloco de seis cilindros, movido a gasolina e dotado de sobrealimentação por turbo. A tração é traseira e a transmissão é automática de oito velocidades, cujas trocas de marcha podem ser feitas por meio da alavanca situada no console central ou com a ajuda de teclas posicionadas atrás do volante (paddle-shifts).



O conjunto traz também o o Launch Control, um recurso que possibilita ao condutor ter a experiência de acelerar de 0 (zero) a 100 km/h, reagindo instantaneamente, no menor tempo possível e sem perda de aderência dos pneus.

A suspensão do hatchback esportivo, por sua vez, traz o sistema M Adaptável, em que os amortecedores são controlados eletronicamente e o chassi é 10 milímetros é mais baixo que o convencional.

As rodas de liga-leve têm 18 polegadas e estão calçadas com pneus com tecnologia Run-Flat. O porta-malas é capaz de acomodar 360 litros de bagagens.

A lista de equipamentos embarcados nesta versão contém chave presencial, bancos dianteiros esportivos e equipados com ajustes elétricos, ar-condicionado automático digital dual zone, sistema de som Harman Kardon – com amplificador digital, 12 alto-falantes, câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, entre outros equipamentos.

Em segurança, tem ABS, seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros –; controles de estabilidade e tração, luz de neblina traseira e Dynamic Braking Lights, luzes dinâmicas que alternam a frequência da luminosidade em situações de emergência para alertar outros motoristas.



*Com iCarros