BMW cria i3 e i8 únicos com ouro de 24 quilates

O BMW i8 e i3, os dois modelos da família "i" da BMW, são diferentes de tudo o que vemos na estrada. O "look" radical garante-lhes exclusividade e faz virar cabeças, mas há quem queira mais, e foi a pensar neles que a divisão da BMW na República Checa criou a "Starlight Edition".

O "look" dourado é especial e faz com que estes sejam os exemplares mais radicais que já vimos do BMW i3 e i8, mas a história não acaba aqui, é que esta pintura dourada só foi possível graças ao uso de ouro de 24 quilates.

Este pó de ouro, fornecido pela Liebscher Blattgold GmbH, foi aplicado num acabamento gradiente que consiste na aplicação de milhares e milhares de pontos de ouro em quatro camadas distintas, além das habituais camadas da pintura base, de cor preta.

Este esquema de cores continua no habitáculo, onde se destacam as saídas de ventilação, as embaladeiras, a consola central e o centro do volante com o mesmo acabamento dourado do exterior.

Nenhuma alteração mecânica foi feita a estes modelos, pelo que na prática só a decoração exterior os distingue de todos os outros exemplares da gama "i" que a marca de Munique já vendeu por todo o mundo.

Ainda assim, isso não faz com que sejam menos especiais. É que esta série "Starlight Edition" é limitada a apenas dois exemplares, um do i8 e um do i3. Serão ambos leiloados, sendo que o dinheiro angariado será usado para benefício do VIZE 97, prémio anualmente concedido a investigadores científicos da Dagmar e da Fundação Václav Havel.