Tesla Model X reboca avião de 130 toneladas e bate recorde

Modelo entra para o Guinness Book como o carro elétrico que puxou a maior carga até hoje

Depois de literalmente mandar um carro para o espaço, a Tesla conseguiu um novo recorde ao puxar um avião Boeing 787-9 Dreamliner, de 130 toneladas, por cerca de 300 metros em um aeroporto da Austrália.



Com o feito, o Model X entrou para o livro dos recordes (Guinness Book) como o veículo elétrico com a maior capacidade de reboque.



Entre os modelos movidos a combustão, a melhor marca é do Porsche Cayenne, que pôs em movimento um Airbus A380, de 285 toneladas, no ano passado.



Com dois motores elétricos que rendem mais de 500 cavalos, a versão mais potente do Model X (P100D) é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos, mas neste caso o que contou mais foi o torque de 67 kgfm.

O SUV (utilitário esportivo) elétrico é homologado para puxar até 2,5 toneladas, mas conseguiu mover mais de 50 vezes esse montante.

O Dreamliner 787-9 da empresa aérea Qantas estava vazio e com o mínimo de combustível. A aérea australiana já usa reboques elétricos para manobrar aviões em Sydney e Canberra, cidades australianas, como forma de reduzir as emissões de poluentes.