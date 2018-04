Trio mostra nova versão para 'a pior peça do mundo'

A trama acontece na Nova York de 1959, e ganhou várias versões ao longo dos anos. A primeira foi na Broadway, em 2001, seguida por um filme estrelado por Uma Thurman e Will Ferrell.

"O musical é escrito para entreter e divertir, e temos que dar uma quebra nessa história do politicamente correto, porque a arte vive disso, é um organismo vivo. Temos que rir, extravazar e não levar tudo a sério", diz Danielle.

"Os assuntos abordados são pertinentes e até atemporais, afinal a corrupção sempre existiu, mas falamos disso de uma forma relaxada", finaliza.



Não é a primeira vez que Winits vive Ulla. Na primeira versão brasileira da peça, o papel era dela, mas Danielle precisou deixar o projeto porque engravidou do filho mais velho, Noah. Agora, se diz mais preparada.

"Cada ano faz diferença enorme de aprendizado. Agora me sinto mais preparada e com referências. E com meu filho na plateia."



Miguel Falabella comenta alguns aspectos técnicos de adaptar uma história americana para o público brasileiro. "O humor de Mel Brooks é genial e o jeito que ele entrega os personagens também. O público paga para ver a pior peça do mundo e isso é maravilhoso. Fantástico", aponta.



Enquanto Winits e Falabella são experientes nos palcos musicais, Marco Luque nem tanto. Acostumado a fazer comédias no formato stand up, esquetes e outras coisas mais individuais, ele teve que se adaptar a um trabalho em grupo bem mais elaborado.



"A troca que acontece em um ambiente como esse de ‘Os Produtores’ é muito gratificante, e me alimenta. Me adaptei muito bem nesse aspecto, e fazer uma coisa nova está sendo muito construtivo. Os palcos, as coxias... está sendo tudo muito legal", conta.





Teatro Procópio Ferreira

Tel. 97242-8098.

exta (20/4) a 8/5.

R$ 50 a R$ 250

