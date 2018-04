Teatro Sesi celebra 60 anos da bossa nova

Para comemorar as seis décadas da bossa nova, Ricardo Valverde e as cantoras paulistanas Tiê e Bia Goes se apresentam gratuitamente no Teatro Sesi-SP, nesta quarta-feira (25), às 20h.



Além de mostrar clássicos do gênero, como "Garota de Ipanema", "Chega de Saudade", "Eu Sei Que Vou te Amar" e "Onde Anda Você", da dupla Tom Jobim e Vinicius de Moraes, o trio também relembra temas como "Rapaz de Bem", de Johnny Alf; e "Café com Pão", de João Donato, além de músicas de Marcos Valle, Baden Powell e outros artistas que deram grande contribuição à bossa nova.







Teatro Sesi-SP

Tel. (11) 3528-2000

Quarta-feira (25), 20h

Grátis

Reserva de ingressos pelo www.centroculturalfiesp.com.br

ou na bilheteria do Teatro, no dia do evento, a partir das 13h.