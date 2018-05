Solista argentina

Teatro Castro Mendes

Sábado, às 20h e domingo, às 11h

Ingressos de R$ 1 a R$ 30

Considerada uma das mais destacadas cantoras líricas, a argentina Jaquelina Livieri se apresenta como solista dos concertos da Sinfônica de Campinas neste final de semana.Ganhadora de inúmeros prêmios, entre eles o do Festival Internacional de Canto Lírico "Laguna Magica" e o Concurso Internacional de Canto do Teatro Colón. Em 2015, obteve o 2º Prêmio na Competizione Dell'Opera, em Linz, na Áustria.Após apresentações no Teatro Colón (Argentina), Ópera Nacional (Chile), SODRE e o Teatro Solis (Uruguai), Palácio das Artes (Brasil), Ópera da Colômbia e o Grande Teatro Nacional do Peru, entre outros, ela chega ao Brasil para esta única apresentação na cidade.