No Sesc, uma das atrações deste final de semana é a cantora Juliana Sinimbú, que apresenta músicas do álbum "Sobre Amor e Outras Viagens".A artista, que comemora 10 anos de música, representa a nova geração da música de Belém do Pará, cidade onde nasceu e cresceu. Seu contato com a música ocorreu tardiamente, apenas aos 21 anos, quando passou a participar de rodas de violão em sua cidade, tornando-se uma das revelações musicais dos últimos tempos.SESCSábado, 26, às 16h30Gratuito