Sesc traz dupla de música instrumental

Show de cordas

Acontece hoje, na cidade, o show de lançamento do CD "Idas e Vindas", dos músicos Rafael Thomaz e Guilherme Lamas.



Em um trabalho autoral de música instrumental, reunindo um duo de violões, os artistas homenageiam o centenário do compositor e multiinstrumentista, Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido por Garoto.



O repertório, composto em 2015 e inspirado na musicografia de Garoto, é constituído por variações de choro, que vão desde polcas tradicionais até o choro moderno com diversas influências externas.



A ideia do projeto nasceu em 2014, com o objetivo de unir os dois músicos em arranjos solistas com violão 7 cordas de aço e violão 6 cordas de nylon.



Sesc Campinas

Hoje, às 20h30

De R$ 5 a R$ 17