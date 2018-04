Samba no boteco

Belo e Péricles fazem show na cidade

No sábado, 28, tem show de pagode com Péricles e Belo no Boteco do Samba. Belo, ex-líder do grupo Soweto na década de 1990, em carreira solo desde 2000, apresentará alguns dos seus principais sucessos como Perfume, Eternamente, Nada Vai nos Separar, Preciso te Amar, e a música Você e Eu, do novo CD.



Fechando a apresentação com chave de ouro, sobe ao palco o sambista Péricles, ex-Exaltasamba, trazendo o seu tradicional romantismo em canções conhecidas do público.



Além de músicas do seu quarto álbum, intitulado Deserto de Ilusão, fazem parte do repertório Vai Por Mim, Melhor eu Ir, Costumes Iguais e algumas dançantes para contagiar o público, com influências do Rhythm and Blues e do Soul Music.



Além das atrações musicais, o Boteco do Samba contará com uma praça de alimentação com diversos food trucks, com cardápio variado e para diferentes públicos.



É proibida a entrada no evento com camisetas de time de futebol, bebidas, alimentos, animais de estimação, objetos cortantes ou perigosos.



Os ingressos para o Boteco do Samba já estão à venda online e em pontos físicos de Campinas.



Campinas Hall

Sábado, 28

Portões abrem às 21h – Shows a partir das 23h

R$ 25 a R$ 350